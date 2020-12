Top-Künstler helfen Düsseldorfer Aidshilfe : Online-Premiere für Kunstauktion

Düsseldorf Die traditionelle Benefiz-Kunstauktion Heartwork wurde dieses Jahr Corona-bedingt online übertragen. Die Unterstützung seitens der Künstler war ungebrochen groß. Ihre gespendeten Werke sichern wichtige Projekte der Aidshilfe Düsseldorf.

In diesem Jahr hat sich coronabedingt auch Heartbreaker, der Förderkreis der Aidshilfe Düsseldorf, auf neues Terrain gewagt: Die 18. Benefiz-Kunstauktion Heartwork – seit vielen Jahren anlässlich des Welt-Aids-Tages in der Kunstsammlung NRW K21 mit rund 600 Gästen durchgeführt – wurde per Stream übertragen. Insgesamt 36 Kunstwerke versteigerte Arno Verkade von Christie’s Deutschland. Damit erlöste der Förderkreis eine Summe von 59.100 Euro.