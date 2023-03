Geheimnis um neuen Laden am Marktplatz gelüftet Dieser Burgerladen kommt in die Altstadt

Noch deutet noch nicht so viel darauf hin, dass in den ehemaligen Store für Taschen und Schuhe direkt neben dem Jecken Lädchen in der Altstadt ein neuer Burgerladen hineinkommt. Doch wie unsere Redaktion erfuhr, wird es dort bald ein veganes Konzept aus Österreich geben. Swing Kitchen wird der Name des neuen Burgerladens sein, wie Karl Schillinger bestätigt. Er ist der Erfinder und Betreiber dieser Kette. Swing Kitchen gibt es seit 2015. Schillinger wünscht sich, so schnell wie möglich loslegen zu können. Wann Eröffnung ist, kann er noch nicht mit Sicherheit sagen. „Das hängt von den Behörden ab. Wir warten immer noch auf den Baubescheid, und dann brauchen wir drei Monate für den Umbau. Das heißt, vor dem Sommer wird es wahrscheinlich leider nichts werden.“