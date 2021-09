Beauty-Spezialistin kam aus Niedersachsen nach Düsseldorf : Zuerst rief sie ihre Mutter an

Vor 30 Jahren eröffnete Kathrin Weise-Walhöfer ihren ersten Kosmetik-Salon. Heute ist sie an der Markgrafenstraße 27. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Düsseldorf lebt vor allem von seinen vielen kleinen Unternehmen. Viele haben eine besondere Geschichte – wie im Fall von Kathrin Weise-Walhöfer. Mit ihrem Kosmetik-Salon war sie in 30 Jahren in verschiedenen Stadtteilen zu Hause.

Vom niedersächsischen Bad Harzburg bis nach Oberkassel ist es nicht so weit, wie man meinen könnte. Zumindest gilt das für die Kosmetikunternehmerin Kathrin Weise-Walhöfer. In dem Ort, den sie als Tor zum Harz umschreibt, wuchs die heute 55-Jährige auf. „Schon als Kind habe ich meine beiden kleinen Schwestern geschminkt, ihnen die Haare gemacht und Kleidung rausgesucht“, erzählt sie. Da war sie elf.

Seit 39 Jahren schon ist sie in ihrem „Traumjob“ unterwegs. Gerade feiert sie ihr 30-jähriges Bestehen in Düsseldorf, wohin es sie früh verschlagen hatte – der Liebe wegen. „Der Partner war dann zwar nicht mehr, aber die Liebe zu Düsseldorf blieb. Eine weltoffene Stadt, in der Menschen leben, die das Leben lieben und die Wert auf Stil und auch Schönheit legen“, lautet ihr Urteil. Mit einer Sonne hat sie anlässlich ihres Jubiläums ihren Salon von außen verschönert.

Info Unternehmerin und Netzwerkerin Buch-Fan Die 55-jährige Kathrin Weise-Walhöfer ist laut eigener Aussage ein großer Fan von Krimis. Veranstaltung Schon vor Corona lud Weise-Walhöfer regelmäßig zu ihrem Heerdter Gartensalon. Den lässt sich nun wieder aufleben. Als nächstes begrüßt sie Peter Gabriel, den Leiter des Rechtsmedizinischen Instituts in Duisburg. Thema: „Der Tod ist sein Job.“ Charity Das Geld dieses Abends soll der Düsseldorfer Kindertafel zugute kommen. Studio Das Kosmetik-Studio Weise-Walhöfers ist in Oberkassel. In diesem September feiert sie ihr 30-jähriges Bestehen als selbständige Kosmetik-Unternehmerin.

Schon vor Düsseldorf startete sie mit zahllosen Ausbildungen. Dazu zählten eine dermatologische beim Hautarzt. Parallel dazu lernte sie alles über medizinische Kosmetik, Lymphdrainage, Hairstyling, medizinische Fußpflege, wurde Make-up-Artist. Immer schon hätte sie gewusst, dass sie mal selbständig arbeiten wolle. Mit 25 Jahren war es soweit. Da suchte sie ihren ersten Salon in Düsseldorf. „Mein erstes Geschäft war auf der Ratinger Mauer 1 in der Altstadt. Das ist da, wo heute das Schlösser Quartier Bohème steht.“ Kurz vor der Jahrtausendwende ging es nach Oberkassel auf die Markgrafenstraße 50 – in eine Ex-Fleischerei. Dann zog Weise-Walhöfer 2011 in die Markgrafenstraße 27 um. „Eine Freundin hatte hier vorher eine Boutique und fragte mich, ob ich übernehmen will, und ich wollte.“

Ein Glanz legt sich über ihre Augen, wenn sie daran zurückdenkt, wie der erste Tag ihrer Selbständigkeit war: „Als ich bei der Gewerbemeldestelle raus war, ging ich zum Münzfernsprecher, den es damals noch zwischen Kaufhof und Karstadt an der Schadowstraße gab, und rief meine Mutter an. Ich sagte: ‚Ich habe es getan!‘“

Die Jahre als One-Women-Show liegen längst hinter ihr. Heute hat sie im Durchschnitt sieben Mitarbeiter. Während der Lockdowns konnte sie sich „einigermaßen“ über Wasser halten mit medizinischer Fußkosmetik. Sie würde alles immer wieder so machen, „aber ehrlicherweise hat uns die Corona-Krise alle schon sehr an unsere Grenzen geführt“. Wenn es um problematische Zustände im Gesicht gehe, Kostenpflichtiger Inhalt „dann arbeitet man auch viel mit Tests und im Labor, daher hatte ich von Anfang an keine Berührungsängste mit den Schnelltests“.