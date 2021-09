Kabarett in Düsseldorf : Frank Küster machte wieder reinen Tisch

Düsseldorf Er macht drei Kreuze, dass die Lockdowns vorbei sind. Jetzt gibt der Kabarettist Frank Küster wieder ordentlich Gas und spottet sich durch die Weltgeschichte.

Frank Küster liefert mit seinem „Reinen Tisch“ seit mehr als zwei Jahrzehnten nahezu monatlich politisch-satirische Gags – sofern es keine Lockdowns gibt. Mittlerweile gibt es die Veranstaltung wieder, und so musste am Montag das NRW-Jubiläum (75 Jahre!) dran glauben. „Ich war enttäuscht, dass die Queen nicht da war, immerhin haben die Briten NRW gegründet. Und wir haben doch extra für einen Queen-Besuch dafür gesorgt, dass die Corona-Inzidenzzahlen einen Wert erreichen, bei dem sich Engländer heimisch fühlen, also deutlich im dreistelligen Bereich“, spottete Küster am wieder einmal neuen Veranstaltungsort.