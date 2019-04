Mediatreff NRW : Netzwerkertreffen in der Sparkassen-Zentrale

Düsseldorf Spannende Gespräche über den Dächern von Düsseldorf gab es bei dem Mediatreff NRW.

Der Leiter der Pressestelle der Stadtsparkasse Düsseldorf lud die gut 50 ausgesuchten Gäste in die Dependance an der Berliner Allee und sprach in der obersten Etage über Bankgeschäfte im Zeitalter des Internets. In der 20. Etage konnten die Gäste beim anschließenden Netzwerken auch einen grandiosen Blick über Düsseldorf genießen. Unter den Teilnehmern waren Vertreter aus den Branchen Finanzen, Energie, Logistik und Pharma.