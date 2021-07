Düsseldorfer Karnevalistin in „Das perfekte Dinner“ : Cida Klinkhammers „Dinner Tropical“

Düseldorf Sie bezeichnet sich als „leidenschaftliche Hobbyköchin“, und alle Welt weiß, dass Sie passionierte Karnevalistin ist: Cida Klinkhammer. In dem Vox-Erfolgsformat „Das perfekte Dinner“ war sie die erste Gasgeberin.

Die Vox-Kochshow „Das perfekte Dinner“ machte mal wieder Zwischenstopp in Düsseldorf. Mit dabei ist Cida Klinkhammer, die als Vorsitzende der Närrischen Marktfrauen keine Unbekannte in Düsseldorf ist. Sie startete am Montag die Dinnerrunde, die noch bis Freitag läuft, und holte 31 Punkte. Mit einem „Dinner Tropical“ führte die 52-Jährige ihre Gäste (zwei aus Düsseldorf, zwei aus Meerbusch) in ihr Geburtsland Brasilien. Als Vorspeise gab es Tiger-Garnelen, dann Rinderfilet mit Schokoladen-Rotwein-Jus und zum Dessert einen „Brasilianischen Kuss“: Kokosnussmousse im Schokoladenmantel.