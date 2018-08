Düsseldorf: Musical "Flashdace" kommt im Oktober ins Capitol Theater

Mit Flashdance ein Flashback in die Vergangenheit

Top-Show: Hanna Leser ist in dem Musical „Flashdance“ die Erstbesetzung der Alex Owens. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Für die Millionen von Fans war die Musicalversion so was von überfällig. Nun kommt „Flashdance“ auf die Bühne – auch im Capitol Theater.

Die Story des Musicals ist dieselbe wie im Film aus den 1980er Jahren: Die 18-jährige Alexandra „Alex“ Owens schlägt sich tagsüber als Schweißerin und abends als Tänzerin in dubiosen Bars durch, um irgendwie über die Runden zu kommen. Doch das junge Mädchen hat einen anderen Plan für ihr Leben im Kopf, nämlich eine Tanzausbildung an der Shipley Tanzakademie in Pittsburgh, um danach professionelle Tänzerin zu werden. Keine leichte Aufgabe für Alex, die vorher nie Tanzunterricht hatte. Hinzu kommt eine Liebschaft mit ihrem Chef Nick – und damit die altbekannten kleinen und großen Beziehungsdramen.