Extratour in Düsseldorf : Mit Josef Hinkel im Doppeldecker-Bus durch die Stadt

Düsseldorf Unter dem Titel „Mein Düsseldorf“ nehmen bekannte Düsseldorfer ihre Gäste auf eine ganz persönliche Rundfahrt durch die Stadt mit. Die prominenten Stadtführer stellen die Route und die Inhalte ihrer Tour im Vorfeld selbst zusammen. Am 15. Juni wird der Traditionsbäcker Josef Hinkel an den Start gehen.

Nach dem großen Erfolg der ersten Extratour mit Satirekünstler Jacques Tilly im vergangenen Jahr lädt die Düsseldorf Tourismus GmbH erneut zu einer Rundfahrt mit einem prominenten Stadtführer ein. Am 15. Juni wird Bäckermeister Josef Hinkel sein Düsseldorf vorstellen. Hinkel hat im Vorfeld selbst die Strecke und die Inhalte der etwa zweistündigen Bus-Tour ausgearbeitet. Er will am Burgplatz in der Altstadt starten. Es gibt auch Anekdoten zur fünften rheinischen Jahreszeit. Die Einnahmen dieser Extratour kommen auf seinen Wunsch hin dem Projekt „Pänz in de Bütt“ zu Gute. Der Vorverkauf für die Fahrt startet am Donnerstag (6. Juni). Die Tickets für die „Doppeldecker Extratour“ sind ausschließlich im Online-Shop von Düsseldorf Tourismus (DT) zum Preis von jeweils 30 Euro erhältlich: www.duesseldorf-tourismus.de/hinkel.