Box-Star in Düsseldorf : Mike Tyson machte die Kö unsicher

Düsseldorf Ex-Schwergewichtsboxer Mike Tyson war zu Gast bei einer Dortmunder Messe, übernachtete aber in Düsseldorf. Die Aufmerksamkeit war ihm sicher. Bei seinen Blitzbesuchen herrschte Selfie-Alarm.

Der berühmte, aber auch umstrittene Ex-Schwergewichtsboxer aus den USA , Mike Tyson, hat Düsseldorf in der vergangenen Woche einen Besuch abgestattet. Durch seine bloße Präsenz mischte er dabei einige angesagte Lokale auf und in der Nähe der Kö auf.

Am Freitag schlug Tyson etwa im Laki’s an der Breite Straße auf, wo sich der Inhaber Laki Parashos mit ihm fotografieren ließ. Dessen Einschätzung zufolge übernachtete Tyson auch in einer der Nobelherbergen an der Kö und war wegen der Dortmunder Messe Intertabac in NRW – auch die Dortmunder standen Kopf bei Tysons Besuch und Autogrammstunde. Laki Parachos: „Tyson war sehr nett, er trank ein Glas Wasser.“