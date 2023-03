Top-Koch mit neuem Standort Michael Reinhardt eröffnet sein Restaurant in Pempelfort

Generell werden auf seiner Karte seine „Klassiker“ stehen: Austern, Kalbstatar, Biolachs und „Reinhardt’s Blatt- und Wildkräutersalat“ etwa. Von Dienstag bis Samstag zwischen 17.30 bis 23 Uhr ist geöffnet. Sonntag und Montag ist geschlossen, aber nicht während dieser ProWein. Der Koch und Restaurantchef kommt aus der Kaiserpfalz. Die USA, Irland, Singapur, die Schweiz oder Berlin – Michael Reinhardt hat schon viele Stationen in seinem Leben durchlaufen. In Mecklenburg-Vorpommern geboren und aufgewachsen, begann er seine Ausbildung in Münster. Er ist bekannt für eine bodenständige, aber kreative Handschrift. Er kochte im Düsseldorfer Victorian und war Privatkoch im Haus „Clemens August Montforts von Hobbe“ in Mönchengladbach. Auch bei der Eventreihe „Pomp, Duck & Circumstance“ sammelte er wichtige Erfahrungen. Mehr als vier Jahre – von 2008 bis 2012 – leitete Reinhardt als Executive Chef die Geschicke in der Brasserie 1806 im Breidenbacher Hof (heute The Duchy) und kreierte dort sein legendäres Wiener Schnitzel, für das er weit über Düsseldorf hinaus bekannt ist. Heute kommen die Gäste immer noch wegen des krossen Kalbsschnitzels – erst auf das Gut Moschenhof in Ludenberg und künftig dann sicher ins Reinhardt’s in Pempelfort. Da gibt es das Wiener Schnitzel nämlich auch wieder – ebenso wie geschmorte Ochsenbacke und seine Fischsuppe nach Art einer Bouillabaisse.