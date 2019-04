Mein bester Freund : Michael ist der Mensch, der Psychologin Sabine Lahme erdet

Düsseldorf Ein witziger Zufall brachte dieses Duo zusammen. Beziehungscoach Sabine Lahme suchte eigentlich Freunde und traf schließlich ihre große Liebe. Und das alles, weil ihr Gehirn ihr schlicht einen Streich spielte.

(bpa) Vor knapp 15 Jahren gründete die Psychologin Sabine Lahme die Firma Lebens-Linie mit Sitz im Rottfeld in Düsseltal in ihrer „geliebten“ Wahl-Heimat Düsseldorf. Zu ihren Klienten gehören besonders Paare, die sie psychologisch begleitet. Als eine Art erste Hilfe startete sie mittlerweile eine originelle Reihe mit kurzen Videos auf ihrer Internetseite und schreibt eine wöchentliche Kolumne, die sie auch im Netzwerk Facebook veröffentlicht. Ihr bester Freund ist ihr Ehemann Michael, der ebenfalls Menschen psychologisch berät.

So lernten wir uns kennen „Ich saß an einem wunderschönen Sonntagvormittag in meiner Küche in Kaiserswerth und durchstöberte die Rheinische Post. Ursprünglich wollte ich die Wohnungsangebote studieren, da ich gerade auf der Suche nach einer Zwei-Zimmerwohnung in Düsseldorf war. Meine Aufmerksamkeit blieb bei den Freundschaftsanfragen kleben. ,37-jähriger Biker wieder zurück in Neuss und sucht nette Leute zum Klönen, Kino.’ Mein Gehirn machte aus Biker Bilker, und ich dachte, da melde ich mich mal. Gut zwei Jahre später haben wir geheiratet.“