Royaler Besuch : Mette-Marit ist in Düsseldorf angekommen

Düsseldorf Die norwegische Kronprinzessin eröffnet heute Abend eine Ausstellung in Düsseldorf. Am Freitagvormittag checkte sie bereits im Steigenberger Parkhotel ein – ein vertrauter Ort für sie.

Grund für den Besuch der Kronprinzessin ist die Ausstellung „Edvard Munch gesehen von Karl Ove Knausgård“, die sie am Abend gemeinsam mi ihrem Ehemann Haakon, der erst später erwartet wird, sowie dem Ministerpräsidenten Armin Laschet (CDU) in der Kunstsammlung eröffnen wird. In der Ausstellung werden 140 Werke des vor allem durch sein Motiv „Der Schrei“ bekannten norwegischen Künstlers gezeigt, ausgesucht vom norwegischen Autor Karl Ove Knausgård.

Das Steigenberger Parkhotel dürfte für die Kronprinzessin übrigens ein bekannter Ort sein: Bereits 2001 war sie zusammen mit ihrem Ehemann Haakon – kurz nach ihrer Hochzeit – in der Landeshauptstadt zu Gast. Damals hatte das Paar inkognito auf dem Weg in die Flitterwochen für eine Nacht einen Zwischenstopp in dem Nobelhotel eingelegt, bevor es vom Flughafen aus in Richtung New York ging. Ein Jahr später war Haakon noch einmal ganz offiziell – aber alleine – zu einem Besuch in Düsseldorf. Denn Mette-Marit musste damals den geplanten Deutschlandbesuch absagen, nachdem sie sich bei einem Interview mit der damals noch für n-tv tätigen Moderatorin Sandra Maischberger das Gesicht verbrannt hatte.