Düsseldorfer Heimatverein ehrt Künstlerin : Meral Alma erhält als erste Frau den Jonges-Preis

Düsseldorf Das war ein Novum für den „Herrenclub“ Jonges: Sie ehrten zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte eine Künstlerin und änderten dafür sogar extra den Titel des Preises.

In den Vorjahren ehrten die Jonges Tony Cragg (2017) und Jacques Tilly (2019). Der Preis wird alle zwei Jahre an Personen vergeben, die sich in ihren Werken in herausragender Weise mit Düsseldorf und der Region sowie seiner Geschichte beschäftigen oder an neueren künstlerischen Entwicklungen maßgeblich mitbeteiligt sind.