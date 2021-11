Feuerproben in Düsseldorf : Mentalkünstler Thorsten Havener kommt ins Savoy

Düsseldorf Der Entertainer und Bestseller-Autor hat ein Abendprogramm erarbeitet, das er im Dezember in Düsseldorf präsentiert. „Feuerproben“ soll überraschende Erkenntnissen über die menschliche Psyche präsentieren.

Er gilt als ein Meister der psychologischen Unterhaltung: Mentalkünstler und Bestseller-Autor Thorsten Havener. Mit seinem Programm „Feuerproben“ wird er am 18. Dezember im Savoy auftreten. Dabei will Havaner Einblicke in die Welt der Vorstellungskraft, Menschenkenntnis, Suggestion und Empathie bieten. In Live-Experimenten sollen die Zuschauer erleben, welch großen Einfluss Gedanken auf Emotionen und damit auch auf das Handeln haben können – und wie wir das aktiv steuern und nutzen können, wie es in einer Mitteilung heißt.