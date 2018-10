Düsseldorf: Martin Schläpfers Top-Ballerina spricht über Leidenschaften

Düsseldorf Da sitzt eine zarte Person in Lederjacke und hochhackigen Stiefeletten auf dem „Roten Sofa“ im Theatermuseum, die langen Haare offen. Ganz lässig eben. Marlucia do Amaral begeistert ihre Zuhörer.

Aber stets ist bei ihr viel Herz im Spiel. Das wird deutlich in den Ausschnitten aus Schläpfers fabelhaften Balletten, jedes einzelne eine Herausforderung für den Star der gefeierten Kompagnie. Im „Deutschen Requiem“ verordnete ihr der Choreograph nur einen Spitzenschuh, Symbol für ihre losgelöste Seele. Der zweite Fuß blieb barfuß und geerdet. „Ich mag Spitzenschuhe“, sagt sie, „darin bin ich zu Hause, sie geben mir Sicherheit“. Im „Forellenquintett“ war Marlucia ein munter zappelndes Fischlein: „Ich habe mich tatsächlich so gefühlt.“ Bei „Flamenco“ spürte sie: „Schmerz und Glück liegen tief drinnen und können gleichzeitig da sein, eine unglaubliche Erfahrung“.

Dass Schläpfer ihr in „Schwanensee“ den weißen Schwan Odette anvertraute, „diese Heilige in der Ballettwelt“, betrachtet sie als Geschenk: „Ich dachte, da bin ich raus, das muss eine große Frau sein. So überrascht er mich immer wieder. Und das seit 19 Jahren.“ Sie wurde zum Teil auf Kuba ausgebildet. Eine tolle, aber harte Zeit. „Es gab kaum etwas zu essen. Und kein Toilettenpapier.“ Sie lacht. Einmal haben wir aus Not ein Buch von Garcia Lorca zerfleddert.“