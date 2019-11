Musikexperte in Düsseldorf : Marc Meyers Seelenbalsam

Marc Meyer gründete sein kleines Kulturkaufhaus A&O in den Schadow Arkaden vor 15 Jahren. Am heutigen Samstag er sein Jubiläum. Foto: Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Vor 15 Jahren eröffnete Marc Meyer sein kleines Kulturhaushaus A&O-Medien auf der ersten Etage in den Schadow Arkaden. Eine gute Gelegenheit, eine Party für Kunden und Weggefährten zu schmeißen. Und um in Erinnerungen zu schwelgen, die viel mit Vinyl zu tun haben.

Eigentlich unspektakulär begann die Karriere des Musikexperten Marc Meyer. Als Student jobbte er im Carschhaus. „Zur Eröffnung hieß es, die hätten eine große Plattenabteilung, das war sofort meine Welt“, sagt der 57-Jährige, der Jahre später sein Germanistikstudium abbrach und dort seinen ersten Arbeitsvertrag unterschrieb. Dann gab es WOM – World of Musik und den damit verbundenen Ortwechsel nach München zur Zentrale der damals größten Musikkette in Deutschland. Auch den Switch zu einem anderen Giganten bereute er nie: Das war der größte Einzelhändler im globalen Musikgeschäft namens HMV. Doch das alles ist schon lange Geschichte.

Seit 15 Jahren führt Marc Meyer seinen Mini-Musiktempel A&O auf der ersten Etage in den Schadow Arkaden und meint: „Ich war hartnäckig und zäh, als ich mir in den Kopf gesetzt hatte, mich selbständig zu machen.“ Zwei Mal hätte man ihm sein „Spielzeug“ weggenommen – WOM und HMV Deutschland sind mittlerweile Geschichte. Den Sprung in die Selbständigkeit wagte er mit einem damaligen Kollegen, Carsten Wien. „Das war ein ganz schöner Schnellschuss“, sagt Meyer mit leicht aufgerissenen Augen, als ob er es selber noch immer nicht so recht glauben kann. „Wir bekamen den Tipp, dass eine Fläche in den Schadow Arkaden frei ist. Am 12. November war Schlüsselübergabe, am 1. Dezember eröffneten wir. Kaum dreht man sich um, sind 15 Jahre vorbei. Wahnsinn.“

Groß feiern will er dieses Ereignis am heutigen Samstag (30. November) ab 10 Uhr – Ende offen. Auch Carsten Wien wird sicher kommen, der sich zwar vor vier Jahren mit dem Fahrradcafé ­„Schicke Mütze“ an der Talstraße neu erfand, Meyer aber noch eng verbunden ist. Der freut sich auf seine kulturinteressierten Kunden, die Lust haben auf ein kenntnisreich ausgesuchtes Sortiment an Musik und Film – CDs, DVDs, Bücher und Vinyl-Platten. Und die Lust haben auf ein Gläschen Sekt oder Bier und die Aussicht, möglicherweise den einen oder anderen Musikstar zu treffen. Michael Breitkopf von den Toten Hosen, Florian Schneider-Esleben von Kraftwerk, Rudi Esch (langjähriger Bassist von „Die Krupps“) und Regisseur Wim Wenders haben hier schon eingekauft. Glen Matlock, Sex-Pistols-Gründer, war kürzlich zur Autogrammstunde bei ihm.

Während lässige Jazz-Musik im Hintergrund läuft und Meyer es sich im Bauhaus-Sessel gemütlich gemacht hat, kommt er ins Sinnieren. „Ich liebe meinen Beruf, das alles hier ist meine Leidenschaft, aber klar ist ja auch, dass auch das eine bewegte Branche ist.“ Und dann rechnet er grob vor: 3,5 Milliarden Euro setzte die Musikbranche Mitte der 1990er Jahre noch in Deutschland um – jedes Jahr. „Heute ist das vielleicht noch ein Drittel. Jobs fallen dementsprechend weg. Streaming-Dienste sind angesagt.“ Als Meyer anfing, „da gab es gerade die ersten bezahlten Downloads, die lernten gerade gehen“. Der digitale Umsatz liege heute bei fast 60 Prozent.