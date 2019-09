Fitnesstrainer in Düsseldorf : Marc Jonen lädt zum Gesundheitstag

Düsseldorf Sein persönliches Jubiläum feiert am Samstag Marc Jonen mit einem großen Gesundheitstag in seinem Studio. Auf 20 Jahre Selbstständigkeit blickt er manchmal ungläubig zurück, denn vor seiner Karriere als Fitness-Unternehmer machte er eine Lehre als Speditionskaufmann.

Bei Marc Jonen trainieren populäre Herrschaften: Comedian Dieter Nuhr vertraut ihm seine Muskeln an, die fotografierende Weltenbummlerin Elle Pouchet, Models, Top-Manager, und wenn Valerie Campbell – die Mutter von Supermodel Naomi – mal wieder in der Landeshauptstadt ist, kommt sie zum ihm. Auf 20 Jahre Selbstständigkeit im Sport- und Gesundheitsbereich blickt er zurück, und das will der Mann, der in Wuppertal im Anschluss an seine Ausbildung zum Speditionskaufmann als Fitnesstrainer begann, am Samstag ab 10 Uhr feiern. Gesundheitschecks sind an diesem Tag in seinem Studio an der Kreuzstraße vorgesehen, Vorträge, Gewinnspiele. Professor Uwe Nixdorff berichtet über seine Erfahrungen und Kenntnisse als Kardiologe und Präventionswissenschaftler. Eine Heilpraktikerin will Antworten geben auf die Frage, ob Nahrungsergänzungsmittel Sinn machen. Zur privaten Party am Abend erwartet Jonen Valerie Campbell und möglicherweise einen Hollywood-Haudegen. Dazu gibt es seine Fitnesspralinen aus Eiweiß.