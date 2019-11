Chefin der Mercedes Werkfeuerwehr in Düsseldorf : Maike Vahrenhorst ist Feuerwehr-Chefin bei Mercedes

Düsseldorf Maike Vahrenhorst leitet die Werkfeuerwehr von Mercedes Benz in Derendorf – als einzige Frau unter den Einsatzkräften. Das empfindet sie aber nicht als Nachteil, obwohl sie gerne mehr weibliche Einsatzkräfte in ihrer Einheit hätte.

Wenn es im Mercedes-Werk brennt, rückt ihr Team zum Einsatz aus: Maike Vahrenhorst ist Leiterin der Werkfeuerwehr der Derendorfer Mercedes-Produktionsstätte. In der Garage vor ihrem Büro parken die großen roten Löschfahrzeuge, neben denen sogar die Chefin selbst klein aussieht. Die Schlüssel stecken zu jeder Zeit in der Zündung der Feuerwehrautos, damit ihre Mannschaft im Notfall keine wichtigen Sekunden verliert. Lückenlose Ortskenntnisse in dem Werk, das mit seinem Straßennetz und den vielen verschiedenen Hallen einem eigenen Stadtteil gleicht, sind unverzichtbar. Doch Vahrenhorst bewahrt auch bei brenzligen Einsätzen einen kühlen Kopf. „Wenn ich schnell nervös werden würde, dann wäre dieser Job nichts für mich“, weiß die 49-Jährige. „Ich mache mir dann klar, dass ich für Notfälle ausgebildet worden bin und arbeite die Situation so professionell wie möglich ab.“

Die Mannschaft, die sie dabei unterstützt, besteht aus 40 Mitarbeitern – und ist eine reine Männertruppe. Denn in der Feuerwehr sind weibliche Kräfte nach wie vor in der Unterzahl. „Inzwischen haben wir zwar viele Frauen in der Führungsriege der Feuerwehr“, stellt Vahrenhorst fest, „aber natürlich ermuntern wir weiterhin viele Frauen, auch in die Mannschaft zu kommen.“ Gerne würde sie mehr weibliche Einsatzkräfte in ihrem Team einstellen, doch auf die bisherigen Ausschreibungen haben sich jedes Mal ausschließlich männliche Bewerber gemeldet. Und auch in ihrer eigenen Ausbildung war Vahrenhorst stets allein unter Männern. „Natürlich begegnete man auch mal dem einen oder anderen, der noch nicht an Kolleginnen in der Feuerwehr gewohnt war“, erinnert sie sich, „doch ich sehe mein Geschlecht nicht als Nachteil. Eher habe ich davon profitiert, dass ich als Frau den meisten auf Anhieb im Gedächtnis blieb.“