Düsseldorfer spielt in Krimikomödie Die besondere Liebschaft zweier Film-Größen

Es war ein heiteres Heimspiel für den Schauspieler Serkan Kaya (45), als er am Mittwoch im Ufa-Palast am Düsseldorfer Hauptbahnhof im Rahmen der Aktion Traumkino für Senioren über seinen aktuellen Film sprach: „Der Pfau“, der am 16. März in den Kinos startet. Der Wahl-Düsseldorfer hatte den Regisseur des Films, Lutz Heineking (48), an seiner Seite, der an dem Tag von Köln in die Landeshauptstadt gekommen war.