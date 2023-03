Düsseldorfer spielt in Krimikomödie Die besondere Liebschaft zweier Film-Größen

Es war ein heiteres Heimspiel für den Schauspieler Serkan Kaya (45), als er am Mittwoch im Ufa-Palast am Düsseldorfer Hauptbahnhof im Rahmen der Aktion Traumkino für Senioren über seinen aktuellen Film sprach: „Der Pfau“, der am 16. März (Donnerstag) in den Kinos startet. Der Wahl-Düsseldorfer hatte den Regisseur des Films, Lutz Heineking (48), an seiner Seite, der an dem Tag von Köln in die Landeshauptstadt gekommen war. Er bewundere Heinekings „konkrete Handschrift“, sagte Kaya. Der Regisseur sorgte ebenfalls für lockere Atmosphäre und Lacher, als er dem Publikum nach der Vorführung kurz von seinem Intervallfasten erzählte und einen alten Schulfreund (noch kein Senior) im Saal ortete und begrüßte. Es sei mehr als eine Freundschaft, die beide verbinde. „Es ist eine Liebschaft“, sagte Kaya augenzwinkernd und warmherzig zugleich. „Lutz ist unfassbar gut vorbereitet, aber am Tag des Drehs hat er auch den Mut, alles wieder über den Haufen zu werfen, wenn sich ein kreativerer Ansatz ergibt. Ich liebe dieses Chaos“, meinte Kaya, der bis vor einem Jahr noch festes Ensemblemitglied am Düsseldorfer Schauspielhaus war. Dank guter Auftragslage bei Film und Fernsehen verabschiedete er sich aus der Festanstellung, bleibt dem Haus aber mit Gastauftritten erhalten.