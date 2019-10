Karneval in Düsseldorf : Lothar J. Hörning ist neuer Blau-Weiss-Präsident

Karneval in Düsseldorf

Düsseldorf Es galt als vollkommen wahrscheinlich, jetzt ist es amtlich: Lothar J. Hörning ist der neue Präsident der Prinzengarde der Venetia. Und er verspricht, den Diamanten Blau-Weiss durch ein wenig Schliff zum Strahlen zu bringen.

Nicht nur die neue Venetia Jula Falkenburg wird das freuen: Das sie durch den Karneval geleitende Team, die Prinzengarde Blau-Weiss, hat einen neuen Präsidenten. Mit „überwältigender Mehrheit“ wählte die Hauptversammlung am späten Montagabend Lothar J. Hörning zum Nachfolger von Thomas Adam, der das Amt nach zweieinhalb Jahren zur Verfügung gestellt hatte, wie ein Sprecher der Garde am Dienstag mitteilte. Auf den ehemaligen Präsidenten der KG Regenbogen und Prinz Karneval der Session 2008/2009 entfielen mehr als 98 Prozent der abgegebenen Stimmen.

Ähnlich gute Ergebnisse erzielten auch die übrigen Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes: Der neue Geschäftsführer Michael Schmitz und der neue Kommandeur Udo Bock sowie Vizepräsident Rolf Herpens und Schatzmeister Johannes Huken , die beide im Amt bestätigt wurden. Den 108 stimmberechtigten Mitgliedern – unter ihnen auch Ehrenpräsident Engelbert Oxenfort – gratulierte der frühere Blau-Weiss-Präsident Udo Heinrich zu ihrer Entscheidung: „Dies ist der richtige Schritt in die Zukunft unserer Prinzengarde.“

Vor der Wahl stellte sich Hörning den Mitgliedern vor und erklärte sein Wahlprogramm. Er betonte, dass er sehr genau wisse, was ihn erwarte: „Ja, ich weiß, was auf mich zukommt, und ja, ich will es auch!“ Alle Sektionen der Leibgarde der Prinzessin Venetia hätten ihm ein sehr gutes Gefühl vermittelt, das Richtige zu tun. Zu seinen Vorhaben zählt der neue Präsident, der im bürgerlichen Leben Manager bei Grohe ist, das weitere Wachstum und die finanzielle Stärkung der Prinzengarde. Er wolle den Diamanten durch ein wenig Schliff zum Strahlen zu bringen.