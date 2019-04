Apollo-Varieté : Bernhard Pauls Kinder gemeinsam auf der Bühne

Sie sind Bernhard Pauls ganzer Stolz: Adrian, Vivian und Lili Paul. Nach und nach werden sie seine Geschäfte übernehmen. Foto: Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Zum vielleicht letzten Mal stehen Lili, Vivi und Adrian, die Kinder von Zirkuslegende Bernhard Paul, gemeinsam auf der Bühne des Apollo-Varietés. Denn in der Show „Highway to Heaven“ zeigen die drei noch einmal ihr akrobatisches Können.

Mit einer rasanten Rollschuhnummer treten Lili, Vivian und Adrian Paul gemeinsam mit ihrem Partner Jemile Martinez auf. Es ist die Auftaktnummer in der aktuellen Show „Highway to Heaven“ im Apollo-Varieté. Es ist nicht das erste Mal, dass die drei Kinder von Zirkusdirektor Bernhard Paul gemeinsam auf der Bühne stehen, aber vielleicht das letzte Mal. Nach und nach wollen sie die Geschäfte ihres Vaters übernehmen.

Für Vivian, kurz Vivi genannt, die Älteste, steht schon an, dass sie nach Ende der Show Mitte April verstärkt mit ihrem Vater bei Roncalli arbeiten wird – und weniger akrobatisch. Denn die 29-Jährige tritt gleich in doppelter Funktion im Apollo auf. Neben der Rollschuhnummer verzaubert sie die Besucher mit einer poetischen Luft-Ring-Nummer und lässt am Ende jedes Mal Goldstaub regnen – ihr Markenzeichen.

Lili und Adrian Paul während ihres Auftritts in der Show „Highway to Heaven“. Foto: Apollo-Varietés/Ralf Schuett

„Das muss sein“, sagt sie, und ihre jüngere Schwester ergänzt. „Immer, das versteckt sie vorher“. Die 20-Jährige trat schon als Akrobatin auf, und jetzt bereitet sie sich auf ihr Abitur vor. Gemeinsam mit Bruder Adrian (27) sitzen die Schwestern im Café des Apollo-Varietés unter dem großen Foto ihres Vaters.

Der wusste anfangs gar nicht, dass die Drei gemeinsam an einer Rollschuhnummer arbeiten. „Adrian hatte die Idee“, sagt Vivian. Im September 2011. Jemile, ihr Partner, hat mit den Pauls ein halbes Jahr geprobt. Premiere war 2012 in Bremen, erinnern sich die Geschwister. Sie hätten selbstverständlich großes Vertrauen zu den Jungs, wenn sie durch die Luft schwebten und die Beine in die Höhe flutschten, sagen die Artistinnen. Dazu benötigt es bei den Männern Kraft, denn wegen der Fliegkraft „zieht es ganz schön“, sagt Adrian.

Die drei Pauls sind Naturtalente, allesamt beweglich, akrobatisch. Zirkuskinder eben, die Jahre in engen Wohnwagen verbracht haben und es auch immer noch tun, wenn sie mit auf Tournee sind. Vivian und Lili wohnen zurzeit in den Apartments des Apollos in Bilk. Und sie betonen, jeder in einem eignen, denn im Wohnwagen hängen sie schon eng aufeinander, da zicken sie auch schon mal. Sie lachen, reden, sprechen dabei immer wieder italienisch, die Sprache ihrer Mutter Eliane Paul, die aus der berühmten Zirkusfamilie Larible stammt.

Bruder Adrian ist in Düsseldorf längst heimisch geworden. Das Multitalent spielt in der Show die Rhythmusgitarre der Liveband und hat auch Regie geführt. Denn Adrian ist inzwischen künstlerischer Leiter des Apollo-Varieté. Nach der Zukunft befragt, steht für ihn fest: „Ich bleib hier. Mich kriegt man hier nicht mehr weg.“ Die Mädels protestieren. Doch Lili denkt schon darüber nach, nach der letzten Abiturprüfung, die noch ansteht, ebenfalls nach Düsseldorf zu kommen. Für ein paar Monate, schränkt sie dann vorsichtig ein, als ob der Papa vom überdimensionalen Foto zuhört. Vorher will sie aber sechs Wochen auf Sprachreise gehen. Nach New York.