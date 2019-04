Leon Niederberger aus Düsseldorf : Popstar auf Kufen

Düsseldorf Der DEG-Star und Mädchenschwarm Leon Niederberger war wieder im Tonstudio, am Freitag erscheint seine neue Single „More Than a Memory“. Bleibt da überhaupt noch Zeit für Eishockey?

So wurde man schließlich auch im Musikbusiness auf den singenden Sport-Star aufmerksam. Das Label Universal bot ihm einen Vertrag für zwei Singles, von denen „More Than a Memory“ nun die erste ist. Text und Musik stammen aus der Feder von Leon. Entstanden ist ein moderner Popsong mit Elementen aus der Dancemusik. Aber auch inhaltlich hat sich Leons Musik verändert. „Der Text ist dieses Mal sehr selbstreflektierend.“ Es geht um Fehler aus der Vergangenheit und dem Umgang damit. Bjorn Olsson war ebenfalls wieder dabei, dieses Mal in der Rolle des Co.-Produzentens. Auch ein Video wurde gedreht, und zwar in Mailand unter der Regie von Marvin Ströter, der schon mit Stars wie Michael Schulte oder Álvaro Soler gearbeitet hat.