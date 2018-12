Musikkarriere: Leon Niederberger auch bei Universal

Düsseldorf Top auf dem Eis ist DEG-As Leon Niederberger längst, eine Karriere in der Musikwelt steht ihm vermutlich auch bevor.

Es läuft bei dem DEG-Star Leon Niederberger. Auf dem Eis macht er seinen Weg, und auch die Resonanz auf seine Veröffentlichungen in den sozialen Netzwerken lesen sich positiv. So postete die Sportskanone gerade auf der Fotoplattform Instagram ein Foto mit einem kleinen Fan im Kindergartenalter. Das Foto kam nach einem Gewinnspiel zustande. „Natürlich waren wir nach dem Spiel alle platt, aber das vergisst man dann schnell, wenn man merkt, wie glücklich es die Fans macht. Vor allem den kleinen Fans zaubert man so ein Lachen ist Gesicht“, sagte Niederberger auf Anfrage.