Fitness in Düsseldorf: Lena auf dem Weg zum Top-Influencer : Pilates in Düsseldorfs Winterlandschaft

Lena Hollmann macht in Düsseldorfer Parks, Wäldern oder auch im bergischen Land Videos. Dann zieht sie Mütze und dicke Socken an. Foto: Lea Hollmann

Düsseldorf Lena Hollmann ist Personal Trainer und neuerdings auch Location-Scout. Denn ihre Internetvideos entstehen an spannenden Orten. Auf Youtube hat die 30-Jährige schon 160.000 Aufrufe.

Lena Hollmann war erst 16, als sie ihren ersten Fitnesskurs gab. Später studierte sie Gesundheitsmanagement und Biologie, „ich blieb aber immer wieder bei den Kursen hängen. Immer nur gut gelaunte Menschen, das gibt mir total viel“.

Normalerweise arbeitet die heute 30-Jährige als Personal Trainer oder gibt Kurse in Studios. Mit ihrem Lebensgefährten, dem Rechtsanwalt Murat Denizli, ging sie schon oft auf Reisen. Beide sind fasziniert von besonderen Locations. So entstand schon im Jahr 2018 ein erstes Video, in dem Lena Hollmann in Kolumbien Pilates-Übungen aufnahm. „Das habe ich dann meinen Kunden zur Verfügung gestellt, die auch in meiner Abwesenheit trainieren wollten“, erzählt sie. „Das kam super an.“ Zwischen den beiden Lockdowns kamen sie noch nach Madeira. Hier war es ein bombastisch anmutender Hubschrauber-Airport, der das Paar zu einem weiteren Trainingsvideo inspirierte.

In Düsseldorf und während der Corona-Krise bastelte das Paar weiter an Lena Hollmanns Influencer-Karriere. Der erste Film in der Heimatstadt entstand im Nordpark – mit einem Steinpavillon und Blumen im Hintergrund. Im Medienhafen zeigt sie ihre Pilates-Übungen, in Düsseldorfer Wäldern oder im Südpark. 39 Videos lud Lena Hollmann bereits auf ihrem Youtube-Kanal „Lenas Healths Lab“ hoch, Ende dieser Woche kommt das 40. Video hinzu.

„Die schönen Ecken entdecken wir beim Spazierengehen“, erzählt Murat Denizli. Gedreht wird frühmorgens nach Sonnenaufgang oder frühabends, kurz vor Sonnenuntergang. „Da ist das Licht am besten“, sagt der Mann, der seine Lebensgefährtin so leidenschaftlich unterstützt, dass er sich mittlerweile Profi-Equipment und Expertenwissen zulegte.

Lena Hollmanns Community wächst langsam, aber beständig. Auf der Videoplattform hat sie binnen kurzer Zeit 4000 Follower gewonnen. Alleine ihr 20 Minuten langer Film „Pilates Anfänger Flow“ hat bereits gut 30.000 Aufrufe. Insgesamt sind es 160.000 für die 39 Videos. Und sie will weitermachen – auch nach dem Ende des Lockdowns. „Es gibt einen Umschwung. Es ist so einfach, den Computer einzuschalten und ein Workout zu machen. Ich kann mir vorstellen, dass noch viel mehr Follower dazukommen“, sagt die junge Frau, die Düsseldorf für den Mix aus „tollen Locations, entspannten Leuten und guten Bars“ schätzt. Sie und ihr Partner sind beide in Kaiserswerth geboren, leben heute in Pempelfort. „Der Rheinpark in der Nähe ist natürlich auch super“, sagt Murat Denizli. Wunsch-Locations sind noch das Ständehaus und Schloss Benrath.

Rückenwind bekommt Internet-Newcomer Hollmann von diversen Branchengrößen. „Für Influencer-Karrieren gibt es eine besondere Währung: entweder zu 100 Prozent authentisch sein oder genau das Gegenteil. Die Düsseldorferin ist echt und keine Kunstfigur, die Identifikation zu vielen anderen Mädchen in ihrer Altersklasse ist gegeben. „Diese digitale Nähe schafft Follower“, sagt Alex Iwan, Lifestyle-Expertin und Chefin der Agentur Textschwester.

Ähnlich sieht das Marcel Schumacher, Director Social Media am IST-Studieninstitut in Düsseldorf. „Um als Fitness- oder Sport-Influencer erfolgreich zu sein, sind Authentizität und Know-how das A und O. Authentizität ist sehr wichtig, um sich eine Community aufzubauen und die Follower oder Abonnenten auch emotional zu erreichen.“ Wegen der wachsenden Zahl an gut ausgebildeten Trainern und Sportlern in diesem Bereich werde bei solch wichtigen Themen wie Gesundheit, Fitness und Ernährung noch einmal ganz genau hingeschaut. „Wenn Follower dann das Gefühl bekommen, keinen Mehrwert zu erhalten, weil sich das Wissen des Social-Media-Stars doch eher im oberflächlichen Bereich abspielt, ist es mit der Influencer-Karriere ganz schnell vorbei.“