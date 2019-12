Cineasten in Aufruhr in Düsseldorf : Lawrence von Arabien und John Wick kamen unter den Hammer

Düsseldorf Bereits zum elften Mal wurden in der Black Box des Düsseldorfer Filmmuseums Filmplakate versteigert. Skurrile Motive fanden dabei ebenso Abnehmer wie alte Klassiker.

Karim Zaki ärgert sich. Immer wieder hebt der junge Mann die Hand, um seinen Mitbewerber, der einige Reihen hinter ihm sitzt, zu überbieten, doch auch der lässt einfach nicht locker. Erst als das Gebot bei 30 Euro liegt, erhält Zaki den Zuschlag und damit zwei originale Filmposter der Anime-Klassiker „Chihiros Reise ins Zauberland“ und „Akira“. „Eigentlich bin ich gar kein Sammler, aber heute könnte ich einer werden“, sagt Zaki mit einem Grinsen, während er die beiden eingerollten Poster neben sich legt. „Ich werde aber nur auf Filme bieten, die ich wirklich mag. „,Pulp Fiction’ zum Beispiel wäre großartig.“ Die Chance, weitere Wunschmotive zu erwerben, standen für Zaki nicht schlecht, denn das Filmmuseum Düsseldorf versteigerte gerade 150 Poster. Die Motive wurden dem Plakat- und Fotoarchiv des Museums entnommen, in dem insgesamt 16.000 originale Plakate von der Stummfilmzeit bis in die Gegenwart lagern. Da es bei einer so großen Sammlung immer wieder zu Dopplungen kommt, haben Filmfans bereits seit elf Jahren die Chance, Stücke zu erwerben. Für Filmfan Christian Flüchter haben die Plakate diesen besonderen Reiz: „Natürlich kann man sich auch Nachdrucke im Internet bestellen, aber die sind aus einem anderen Material und haben natürlich nicht eine so lange Geschichte wie manche Originale“. Einige Minuten später steht Andreas Thein, Leiter des Archivs, als Auktionator am Pult und koordiniert die Versteigerung, die in der voll besetzten Black Box, dem Kinosaal des Filmmuseums, stattfindet. Er moderiert nicht nur, sondern hat auch zu jedem Filmplakat etwas zu erzählen. Thematisch ist bei der Auktion für jeden etwas dabei: Von echten Klassikern wie „Lawrence von Arabien“ und „Citizen Kane“ bis zu skurrilen Titeln wie „Makkhi - Die Rache der Fliege“ reicht das Angebot. Das erste Plakat des Abends sichert sich Patrizia von Schledorn. Stolz hält sie das Poster zum Drama „Leid und Herrlichkeit“ mit dem Schauspieler Antonio Banderas in die Höhe. Anders als Zaki geht es ihr jedoch gar nicht um den Film: „Ich habe ihn nicht gesehen“, erzählt von Schledorn mit einem Lachen. „Ich finde das Motiv einfach sehr ästhetisch und ansprechend. Für mich ist das Poster alleine schon Kunst.“