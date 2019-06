Laser-Tag-Day in Düsseldorf : Amüsanter Schusswechsel im Hotel

Nicolas Geitner, Christoph Körner, Hendrik Hane und Alexander Ehl (v.l.) von der DEG. Foto: Brigitte Pavetic

Düsseldorf Events in Hotels gibt es viele, aber auf so eine Idee muss man auch erst mal kommen. Laser Tag auf einer kompletten Etage. Für das Hotel me and all ein Erfolg, für die Fans eine Gaudi.

Als sozusagen „jugendlicher Ableger“ der Lindner-Hotelgruppe gilt das me-and-all-Hotel an der Immermannstraße. Die Herberge besticht durch originelle Ideen wie den Sport-Parcours durch das Treppenhaus oder Auftritte namhafter Künstler oder Redner. Im aktuellen Fall sperrte das Hotel die komplette erste Etage der angesagten Herberge, um den Fans des Strategiespiels Laser Tag wortwörtlich eine Plattform zu bieten.

Die RP-Gewinner Björn Klahn und Benjamin Henning (v.l.). Foto: Brigitte Pavetic

Die DEG war mit im Boot. Die Profis Nicolas Geitner, Christoph Körner, Hendrik Hane und Alexander Ehl waren in einem Team mit Journalisten unserer Redaktion. Außerdem hatte die „Rheinische Post“ noch Karten verlost. Die Gewinner Björn Klahn und Benjamin Henning kamen extra aus dem Ruhrgebiet nach Düsseldorf gefahren. „Find me if you can“ hieß es also im me-and-all, aber von Strategiespiel war häufig nicht wirklich was zu spüren, was dem ganzen Spaß bei der Sache absolut keinen Abbruch tat, schließlich hatten sich nicht nur versierte Spieler versammelt in dem Hotel, um mit ihren Laser-Pistolen die Gegner und auch die feindliche Box zu treffen. Sehr witzig: Teilweise schnappten sich die Spieler Kissen aus den Hotelzimmern und schützten ihre am Kopf befindlichen Geräte, um nicht getroffen zu werden. Die Gamer-Gaudi löste sich jedenfalls ein: DEG-Crack Geitner sagte: „Echt toll, es ist schon witzig.“ Sein „Kumpel“ Hane ergänzte: „Hätte ich nicht gedacht, dass das auch so anstrengend ist.“ Die RP-Gewinner aus dem Ruhrgebiet waren ebenfalls begeistert: „Ich finde, das ist doch mal eine total nette Aktion“, meinte Björn Klahn.

Der Tag war fast komplett ausgebucht, und sehr wahrscheinlich wird es weitere Laser-Tag-Days geben, wie eine Sprecherin sagte. Am Donnerstag steht schon das nächste Event an. In der Lounge in der elften Etage gibt es „feinste Mugge“ von Mr. Nice Guy. Interessant: Ein zweites Hotel aus der me-and-all-Familie wird bald in Oberkassel eröffnen.

(bpa)