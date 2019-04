Grill-Session : Johann Lafer will beim Rosenmontagszug mitfahren

Düsseldorf Das sonnige Osterwochenende hatte einen ersten Vorgeschmack auf den kommenden Sommer gegeben. Viele nutzten schon mal die Gelegenheit, den Grill zu entstauben und die Kohlen zum Glühen zu bringen. Welchen besseren Zeitpunkt könnte es also geben, sich mit Starkoch Johann Lafer bei der Präsentation seines neuen Grills bei QVC über das Grillen zu unterhalten? Und den Rosenmontagszug, bei dem er gerne mal mitfahren würde.

Obwohl der 61-jährige Johann Lafer schon über 40 Jahre im Kochgeschäft ist, grillt er erst seit 13 Jahren. Anlässlich der WM 2006 sollte der beliebte Küchenmeister während einer Gartenmesse einige Halbzeit-Snacks auf dem Grill zubereiten. „Ich hatte bis dahin eigentlich keinerlei persönliche Erfahrungen mit dem Grillen. Ich habe das so wie jeder gemacht und manchmal bei der Tankstelle einen kleinen Grill gekauft, um mal schnell was im Garten zu machen“, erzählt der Koch. Die Beschäftigung mit dem Thema habe dann aber schnell das Feuer in ihm entfacht, und seitdem ist das Grillen seine große Leidenschaft.

Für Überraschungen ist Johann Lafer also immer gut, denn eigentlich ist er ja prämierter Patissier mit langjähriger Erfahrung rund ums Backen. Dass er auch hier ausgesprochen geschäftstüchtig ist, beweist die Tatsache, dass Lafer bei QVC auch professionelle Backhelfer anpreist, an deren Entwicklung er maßgeblich beteiligt war. Ein Topf-Set von ihm gibt es auch. Der Spitzenkoch ist häufiger in Düsseldorf. Bei QVC präsentiert er – so wie jetzt auch – immer mal wieder seine Produkte. Zum Start der Tour de France übernahm er das Vip-Catering für das Bora-Hansgrohe-Team. Bei Kochschul-Betreiber Frank Petzchen hat er häufig Veranstaltungen, und auch zu Autogrammstunden kommt er gerne mal vorbei. An eine kann er sich ganz besonders gut erinnern. „Ich war beim Kaufhof zu einer Autogrammstunde und war ungefähr eine halbe Stunde vorher da. Da standen die Leute schon bis draußen vor der Tür. Ich habe gedacht, was ist denn da los, gibt es heute alles umsonst? Habt ihr im Preisausschreiben gewonnen?“ Erst dann sei ihm klar geworden, dass alle wegen ihm da waren, erzählt er lachend. Da ist es kein Wunder, dass es ihm hier so gut gefällt. Nicht nur die Stadt sei, was Kulinarik und Hochwertigkeit betrifft, sehr anspruchsvoll. „Der Düsseldorfer selbst hat ein extrem gutes Niveau. Wir haben in Kaiserswerth auf einem Straßenfest Hauptgerichte für 24 Euro verkauft. Das zahlt man auch im Restaurant. Das ist Wahnsinn.“ Darum ist für ihn auch klar, „wenn ich mal eine Bühnenshow machen würde, wäre Düsseldorf mein bevorzugtes Start-Ziel, weil die Stadt ein spektakuläres Publikum hat“.