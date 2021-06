Düsseldorf hat einen neuen Kunst-Showroom : Kunst und Kaffee in der Kapuzinergasse

Düsseldorf HA Schult und seine Trash People sind raus. In einem Projektraum aus Glas gibt es nun Textilkunst. Daniela Görgens setzt hier auf Textilkunst.

Die Familie Görgens ist als Betreiberin der Kult-Ladengeschäfte schon lange bekannt in Düsseldorf. Daniela Görgens macht sich jetzt zudem auf, sich einen Namen als Kunstvermittlerin zu machen. Am Mittwoch fand die Vernissage zur ersten Ausstellung unter ihrer Federführung in der Altstadt statt. Das Gebäude in der Kapuzinergase 24 ließ ihr Vater vor Jahren erbauen – dabei handelt es sich um ein schmales Gebäude, dessen Dach und Front komplett aus Glas sind. Für eine Klimaanlage ist auch gesorgt, was ausgesprochen erfrischend ist bei diesen heißen Temperaturen.