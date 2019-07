Investitionen in Düsseldorf : Konkurrenzkampf – Kö-Hotels peppen ihre Restaurants auf

Düsseldorf In diesem Sommer laden die drei führenden Hotels der Königsallee – Steigenberger Parkhotel, Capella Breidenbacher Hof und InterContinental Düsseldorf – erneut zum beliebten Kö Schlemmersommer ein. Bereits zum achten Mal begrüßen die General Manager der Hotels, Carsten Fritz, Cyrus Heydarian und Britta Kutz, alle interessierten Düsseldorfer und Gäste zu einem eigens kreierten Sommer-Menü.

Die Konkurrenz schläft nicht, das wissen auch die Chefs der großen Kö-Nobelherbergen. Im Gegenteil: In Düsseldorf wie auch in vielen anderen Metropolen entstehen zahlreiche neue Hotels. „In den kommenden Jahren werden wir gut 7000 Hotelzimmer mehr in Düsseldorf zur Verfügung haben, wir müssen uns also auf einen harten Preiskampf gefasst machen“, sagte Breidenbacher-Hof-Direktor Cyrus Heydarian, der am Dienstag mit seinen Kollegen – Düsseldorfs Interconti-Chefin Britta Kutz und Steigenberger-Parkhotel-Chef Carsten Fritz — den diesjährigen Kö-Schlemmersommer vorstellte. Solche Veranstaltungen dienen auch dazu, den Ruf der Luxusherbergen zu stärken und einen Besuch der Hotels über eine Übernachtung hinaus im Wortsinn schmackhaft zu machen. „In Durchschnitt kann man davon ausgehen, dass 70 Prozent unseres Umsatzes mit Übernachtungen gemacht werden, aber immerhin 30 Prozent mit der Gastronomie“, sagte Britta Kutz. So will sie etwa für zwei Monate ihr Restaurant Péga schließen, um es aufpeppen zu lassen. Teile des Lobbybereichs und die Bar fifty nine werden in der Zeit für Restaurantgäste zur Verfügung stehen. Mit ihr gleich zieht Heydarian für den Breidenbacher Hof, der die Brasserie 1806 ab 28. Juli für zweieinhalb Monate schließen will. Neue Namen sollen die Restaurants auch bekommen.