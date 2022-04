Aktion „Wir für Düsseldorf“ : Klüh spendet 50.000 Euro für Ukraine und Migranten

Düsseldorf „Wir für Düsseldorf“ heißt eine von Unternehmer Josef Klüh ins Leben gerufene Spendeninitiative. Mit ihrer Hilfe sollten in diesem Jahr Vereine und Projekte in Düsseldorf unterstützt werden, die sich für das Wohl von Migranten und Migrantinnen einsetzen. Nun kamen Spenden für die Ukraine hinzu.

Das Geld geht an diese Einrichtungen: Den Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes in Düsseldorf und die ukrainische-griechisch-katholische Gemeinde, die schon 38 voll beladene LKW auf den Weg brachte. Der Verein „Flüchtlinge willkommen in Düsseldorf“ wurde bedacht, „Start with A Friend“, „Hispi – Hilfe bei der sprachlichen Integration“ und das Mentorenprojekt „MentForMigra“ von Dorothee Kettner.