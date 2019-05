Auszeichnung in Düsseldorf : Klüh-Preis für Ausnahme-Forscher James Nagarajah

Der 43-jährige Nagarajah gilt als Schwergewicht unter den Forschern. Die Laudatio hielt der Präsident der Bundesärztekammer Frank Ulrich Montgomery.

Volles Haus bei Oberbürgermeister Thomas Geisel, der Anlass lobenswert, der Zweck herausragend: Der Wissenschaftler und Professor James Nagarajah (43) nahm im Rathaus den Preis der Klüh-Stiftung entgegen. Initiator und Unternehmer Josef Klüh will damit Innovation in Wissenschaft und Forschung fördern, und die Wahl fiel dieses Mal auf Nagarajah, der am Universitätsklinikum Essen sowie am Universitätsklinikum Radboudumc in Nijmwegen lehrt.