9. Kleiderbörse in Düsseldorf Tausende Einzelteile bei der Kleiderbörse erhältlich

In mehreren Räumen in einem Lager in Oberkassel wurden Tausende Spenden sortiert, aufgebügelt und gelagert. Wie beliebt Second Hand derzeit ist, hat Tüllmann vor Kurzen noch gemerkt. „In Düsseldorf gibt es bereits mehrere Läden, die den Fokus darauf legen, aber auch in großen Metropolen in Europa ist Second Hand sehr beliebt.“ Bei der Kleiderbörse komme es auch immer wieder vor, dass die Leute vor Ort beraten werden wollen, um einen Überblick über die vielen Kleidungsstücke zu erhalten. Manche suchten sogar ein konkretes Kleidungsstück und stöberten bei der Börse nach diesem.