Hollywood-Star in Düsseldorf : Kiefer Sutherland kauft Zigarren auf der Kö

Schauspieler Kiefer Sutherland (l.) gab Muhammet Genc im Geschäft ein Autogramm auf einer Zigarrenkiste. Foto: Thorsten Breitkopf

Düsseldorf Bei der „Helene-Fischer-Show“ in Düsseldorf war er der Stargast. Fast inkognito hingegen spazierte Hollywood-Star Kiefer Sutherland in einen Zigarrenladen an der Königsallee.

Der Star-Schauspieler Kiefer Sutherland war am Wochenende zu Gast bei Muhammet Genc von „Selected Cigars“ an der Kö. Genc war „total beeindruckt“, als Sutherland bei ihm einen Termin vereinbarte.

Am Ende des Treffens lagen sich die beiden Männer fast in den Armen. Sutherland war Stargast bei der Aufzeichnung der „Helene-Fischer-Show“, die das ZDF am 25. Dezember ausstrahlen will.

Der Schauspieler dürfte vielen als Jack Bauer aus der Serie „24“ bekannt sein. Außerdem machte er sich auch als Country-Sänger einen Namen und geht mit Cowboy-Hut und Gitarre auf die Bühne. Die Düsseldorfer Zigarrenlounge „La casa del habano“ war 2017 als bestes Zigarrengeschäft Deutschlands ausgezeichnet worden.

(bpa)