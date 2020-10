Düsseldorfer Kaufhof sorgt mit Stofftieren für Weihnachtsstimmung : Kinder jubeln vor dem Kaufhof

Düsseldorf Die Kaufhof-Schaufenster mit vielen Stofftieren, die zu verschiedenen phantasievollen Szenen angeordnet werden, gehören seit vielen Jahren für viele Düsseldorfer zur Vorweihnachtszeit in der Landeshauptstadt. Im vergangenen Jahr waren sie jedoch entfallen – nun sind sie zurück und verzückten erst einmal Kinder.

Die bunten Steiff-Weihnachtsschaufenster im Kaufhof an der Königsallee sollen nach einem Jahr Pause nun wieder die Passanten in adventliche Stimmung versetzen. Am Freitag wurden sie enthüllt und sorgten für begeisterten Kinderjubel. Das Motto in diesem Jahr lautet „Dschungel“ – mit Löwen, Tigern und Pumas.