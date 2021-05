Kostenpflichtiger Inhalt: Selbst ist der Gastronom : Kasematten am Rheinufer starten eigenes Testzentrum

Das Kasematten-Testzentrum soll am Freitag eröffnen. Foto: Kasematten

Düsseldorf Sinkende Inzidenzen in Düsseldorf machen es möglich: Aller Voraussicht nach darf die Gastronomie ab Freitag ihre Terrassen wieder öffnen. Voraussetzung für so einen Besuch ist unter anderem ein negativer Corona-Test. Hier nehmen die ersten Gastronomen das Thema offenbar selber in die Hand.