Verlosung : Karten für neue Apollo-Show zu gewinnen

Düsseldorf Nach dem Spiel ist vor dem Spiel – im Apollo-Varieté steht die nächste Show an. Dieses Mal steht argentinisches Flair auf dem Programm. Und wir verlosen Karten,

(bpa) Seit 1997 präsentiert Roncalli’s Apollo-Varieté am Rhein facettenreiche Programme mit den besten Artisten, Akrobaten und Comedians aus aller Welt. „Varieté“ bedeutet dem Wortsinn nach „Vielfalt, Abwechslung“, und so hält Hausherr Bernhard Paul auch hier Wort: Die Abwechslung kommt jetzt ins Haus: Südländisches Temperament, leidenschaftlicher Tango und ein Hauch von Sommer – das Apollo-Varieté holt Argentinien in die Stadt. Die zweite Show des Jahres „Viva Argentina“ erzählt von der vielfältigen Landschaft und den kulturellen Attraktionen Argentiniens. Unsere Leser können diese temperamentvolle Show am 25. April (Donnerstag) in Roncalli’s Apollo-Varieté erleben. Wir verlosen nämlich 3 x 2 Karten.