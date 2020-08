Bekannte Düsseldorferin spricht über Angst : Karten für Lesung mit Cordula Stratmann

Düsseldorf Beim Heimatsommer auf dem Grafenberg zu Gast: Cordula Stratmann. Für Kinder ab neun Jahre liest die Düsseldorferin aus dem Buch „Rosa Riedl“ von Christine Nöstlinger eine Mutmachgeschichte vor, und wir verlosen Karten für die Open-Air-Veranstaltung.

Ein weiteres Literatur-Highlight auf der Heimatsommer-Bühne an der Rennbahn, findet am Sonntag (9. August) statt. Für Kinder ab neun Jahre liest die Düsseldorfer Komödiantin Cordula Stratmann um 15 Uhr aus dem Buch „Rosa Riedl“ von Christine Nöstlinger die Mutmachgeschichte für alle Jungen und Mädchen vor, die vor etwas Angst haben. Tickets für diese und alle weiteren Veranstaltungen auf dem grünen Grafenberg gibt es unter www.westticket.de. In Kooperation mit der Veranstaltungsagentur Schlieter & Friends verlosen wir 10 x 2 Karten für die Lesung am Sonntag.