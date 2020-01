Verlosung : Orientalische Klänge in der Düsseldorfer Johanneskirche

Orientalische Klänge in der Düsseldorfer Johanneskirche

Das Giora Feidman Sextett tritt in der Johanneskirche auf. Foto: Stephan Haeger

Düsseldorf Am Samstag tritt das Giora Feidman Sextett in der Johanneskirche auf. Wir verlosen Karten.

Giora Feidman überwindet gerne Grenzen. Unter dem Titel „Klezmer for Peace“ vereint der Klarinettist Musiker aus der Türkei und Israel, mit denen er an diesem Samstag in der Johanneskirche (Beginn 20 Uhr) auftritt.