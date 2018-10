Düsseldorf: Karten für die Eat & Style zu gewinnen

Düsseldorf Am 27. und 28. Oktober gibt es wieder ein feines Event für Feinschmecker. Die Eat & Style findet zum dritten Mal statt. Wir verlosen Karten.

Die Beliebtheit von Kochshows und Fernsehköchen ist ungebrochen. Im Areal Böhler an der Hansaallee sind die Profis an diesem Wochenende (27. und 28. Oktober) allerdings nur ein Teil des Programms. Denn in den Alten Schmiedehallen 33 und 34 können die Besucher auch selber Hand anlegen und sich in Workshops ausprobieren — und natürlich gibt es auch hier viele Gelegenheiten, Profiköchen bei ihrer Arbeit zuzuschauen. Zum dritten Mal gastiert die Messe Eat & Style in Düsseldorf. Und wir verlosen 5 x 2 Tickets inklusive Verzehrgutschein.