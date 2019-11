Verlosung in Düsseldorf : Karten für das Wintersingen in der Arena zu gewinnen

Düsseldorf Am 23, Dezember findet in der Spielarena das große Weihnachtssingen statt, wir verlosen Karten.

Am 23. Dezember geht unter dem Titel „Düsseldorf singt Weihnachtslieder“ das Weihnachtssingen in die nächste Runde. Ab 18 Uhr wartet in der Arena wieder die Bühne für den größten Chor der Landeshauptstadt. Knapp 30.000 Menschen nahmen im vergangenen Dezember am großen Weihnachtssingen im Stadion teil. Tickets für das Event gibt es unter Telefon 0211 274000 oder im Internet unter www.westticket.de. Auch Sänger Enkelson wird dabei sein. Wir verlosen 5x2 Karten.