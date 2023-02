Ergreifendes Medley Jenny Jürgens ist gerührt von Zarrella-Show

Jenny Jürgens ist Schauspielerin und kam vor mehr als 20 Jahren nach Düsseldorf. Die Landeshauptstadt sieht sie als ihre Heimat an. Mittlerweile geht sie beruflich auch einen neuen Weg: Sie arbeitet als Fotokünstlerin. Im Mai steht ihre nächste Vernissage in Hamburg an und im Juni wird sie erstmals ihre Fotos öffentlich in ihrer Wahlheimat ausstellen – in der Part2Gallery in der Altstadt.