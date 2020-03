Auszeichnung in Düsseldorf : Jede Menge Feuerwehrabzeichen im Rathaus

Düsseldorf Verleihung von Feuerwehr-Ehrenzeichen im Rathaus: Oberbürgermeister Thomas Geisel zeichnete die Jubilare für ihre langjährige Zugehörigkeit zur Feuerwehr aus.

Das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold für 35 Jahre erhielten elf Mitglieder, 21 Feuerwehrleuten wurde das Ehrenzeichen in Silber für 25 Jahre aktive Hilfe überreicht. Vier Feuerwehrleute erhielten eine Ehrenurkunde für 50 Jahre treuen Dienst in der Feuerwehr, zwei Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr erhielten die Urkunde für 60-jährige Zugehörigkeit.

Rolf Sommer, THW-Ortsbeauftragter der Landeshauptstadt, sowie der Notfallmanager der Stadtwerke, Peter Bonschab, erhielten die Feuerwehr-Ehrennadel für ihren „langjährigen Einsatz, die große Motivation sowie herausragenden Sachverstand“. Thomas Geisel erinnerte in seiner Ansprache an die Retter während der Feierstunde an verschiedene Einsätze im vergangenen Jahr, „bei denen Feuerwehrleute geholfen hatten, Schlimmeres zu verhindern“. Alle hätten die großen Gefahren, die ihr Beruf mit sich bringe, vor Augen. „Sie setzen sich trotzdem mit großer Leidenschaft für andere ein. Dies ehrt Sie außerordentlich,“ so Geisel.