Japan-Tage in Düsseldorf : Das beliebte Feuerwerk könnte nachgeholt werden

Düsseldorf Der Japan-Tag in Düsseldorf zieht jedes Jahr Hunderttausende Gäste an. In diesem Jahr wird das Fest wegen der Pandemie mit verschiedenen Veranstaltungen über mehrere Monate hinweg stattfinden. Es gibt sogar noch Chancen für das Feuerwerk.

Die räumlich entzerrten und größtenteils virtuellen Veranstaltungen tragen dem Jubiläum von 160 Jahren diplomatischer Beziehungen zwischen Deutschland und Japan Rechnung. Mehrere Veranstaltungen und Aktionen sind geplant, wie Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) am Mittwoch sagte. Er sei außerdem optimistisch, dass das beliebte Japan-Feuerwerk im Spätsommer oder Herbst nachgeholt werden könne.

„Wir werden im Sommer sicher wieder Präsenzveranstaltungen erleben, wir denken auch noch über die Jazz-Rallye und das Frankreichfest nach.“ Zwei Entwicklungen stimmten ihn positiv: Zum einen die höheren Temperaturen und zum anderen die mit Hochdruck laufende Impfoffensive. „Ich kann zwar nicht genau sagen, was und wann passiert, aber wir werden im Sommer mehr Freiheit, Präsenz und persönliche Begegnungen haben.“

In Planung sind laut Keller zahlreiche Ausstellungen, religiöse Zeremonien sowie buddhistische Feste. Weiter ist ein Soundartfestival vorgesehen, Filmvorführungen und ein Online-Zeichenwettbewerb für Mangas. Am 7. und 8. August findet die Anime- und Japan-Convention Dokomi statt.

