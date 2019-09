Shopping-Event in Düsseldorf : Jades und Breuninger rollen den Teppich aus

Andreas Stolz und Angelika Firnrohr bei Vogue. Foto: Brigitte Pavetic

Düsseldorf Ganz schon was los ist in der Stadt diese Woche. Am Donnerstag (5. September) stieg „Vogue loves Kö-Bogen“ mit einem gepflegten Vip-get-together. Und auch bei Jades war eine große Party angesagt.

40 Jahre „Vogue“, und die Party geht weiter: Am heutigen Freitag feiern das Modemagazin und Breuninger im Kö-Bogen das große Shopping-Event. Am Donnerstagabend lud Geschäftsführer Andreas Rebbelmund zu einem Empfang in die Sansibar.

Modeblogger Paul Henry Duval und viele andere Influencer, Schauspielerin Nina Ensmann und Angelika Firnrohr standen auf der Gästeliste. Parallel zu diesem Empfang feierten die Chefs des Modehauses Jades Evelyn Hammerström und Reinhard Haase nach einigen aufwendigen Umbauten die Wiedereröffnung ihres Stores an der Breite Straße mit Drinks, Musik und wie immer mit ein paar Promis. Angesagt hatten sich die Designer Dawid Tomaszewski und Steffen Schraut, die Schauspieler Michelle Coenen, Thomas Wassik und Luca Rausch, die Bloggerinnen Angelina Heider und Gitta Banko, Mr & Mrs Simmons und Musicaldarstellerin Maria Einfeldt.

(bpa)