Mode-Party in Düsseldorf : Jades feiert Wiedereröffnung

Evelyn Hammerström lädt zum Umtrunk. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Ganz schon was los ist in der Stadt diese Woche. Am Donnerstag (5. September) steigt „Vogue loves Kö-Bogen“ mit einem gepflegten Vip-get-together. Und auch bei Jades ist große Party angesagt.

Wer sich für Mode interessiert, kommt an Jades nicht vorbei. Seit dem Jahr 2000 gilt das Düsseldorfer Modeunternehmen – gegründet von Evelyn Hammerström und Reinhard Haase – als eine der ersten Adressen, wenn es um neueste Trends, internationale Stile und wichtige Designer in der Modeszene geht.

Angefangen als „Modeladen an der Ecke“ in der Düsseldorfer Altstadt, ist Jades mit moreJades für Frauen und Männer und dem Onlineshop Jades24 zu einem gewissen Mode-Imperium avanciert. Mit internationalen Stars wie Justin Timberlake, Victoria Beckham oder Georgia May Jagger wurden hier schon deren Jeans-Marken exklusiv gelauncht. Jades gilt in der Branche als bunt, extravagant und speziell wie die Mode selber.

Am Donnerstag (5. September) wird nach einigen aufwendigen Umbauten offiziell die Wiedereröffnung mit Drinks, Musik und wie immer mit ein paar Promis gefeiert. Angesagt haben sich unter anderen die Designer Dawid Tomaszewski und Steffen Schraut, die Schauspieler Michelle Coenen, Thomas Wassik und Luca Rausch, Angelina Heider und Gitta Banko (Bloggerinnen), Schauspielerin Nina Ensmann, Mr & Mrs Simmons und Musicaldarstellerin Maria Einfeldt.

(dh)