Wimmelbild : Jacques Tilly blickt auf Düsseldorf

Der Satiriker und Karnevalswagenbauer Jacques Tilly mit seinem Düsseldorf-Wimmelbild. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf So richtig bekannt ist Jacques Tilly für seine frechen Wagen im Düsseldorfer Karneval. Sein Herzensprojekt in der Vorweihnachtszeit sind seine Wimmelbilder, von denen eines auch Düsseldorf zeigt.

In diesem Bild wimmelt es nur so vor typischen Düsseldorf-Motiven: Kraftwerk ist zu sehen, Die Toten Hosen und wie Friedrich Spee gegen den Hexenwahn kämpft. Kaiserswerth wird bedacht, die DEG, Fortuna, sogar der Otter Nemo. Heino, Mutter Ey, Josef Beuys tummeln sich auf dem Wimmelbild des Wagenbauers und Satirikers Jacques Tilly, das exklusiv im RP-Shop zu erwerben ist. „Idealerweise entsteht beim Betrachter der Wunsch, in diesem Bild spazieren gehen zu können“, sagt Tilly.

Die Herausforderung bei einem Projekt wie diesem ist ganz sicher, alle Facetten einer Stadt in einem Bild unterzubringen, wie er beschreibt: Kultur, Architektur, Geschichte, Wirtschaft und Brauchtum etwa. In Düsseldorf lebt Tilly und kennt die Stadt wie seine Westentasche, in den Städten Duisburg und Mönchengladbach musste er sich zwei Wochen lang intensiv aufhalten, um sie kennenzulernen. „Am Ende muss es geografisch ja auch irgendwie hinkommen“, meint er. „Wenn ein Schlossturm im Norden der Stadt steht, dann sollte der das auch auf dem Bild sein.“

Jacques Tilly und seine Stadtansicht von Duisburg. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Schauspieler Manfred Krug ist auf dem Duisburg-Wimmelbild zu sehen. Dazu gesellt sich der Kabarettist Wolfgang Trepper mit seiner typischen roten Tasche. Dessen Kollege Heribert Knebel findet auch ein Plätzchen in Tillys Illustration und Gerhard Mercator, der in Duisburg das Licht der Welt erblickte, die er dann später geografisch und kartografisch vermessen sollte. Sogar seinen Sohn Camillo, eher genannt Millo, „schummelte“ Tilly auf das Bild – Millo studiert an der Uni in Duisburg.

Auch mit Mönchengladbach setzte sich Tilly für das Wimmelbild intensiv auseinander und ist immer wieder erstaunt, was er lernen kann: „Die Gründung als Mönchsstadt musste natürlich Thema sein auf dem Bild, der Blumenkorso aus Rheydt, der Philosoph Hans Jonas, der Wasserturm, das Museum Abteiberg. Der Clou bei dem Kreativprozess, wie Tilly nach zahllosen Wimmelbildern weiß: „Jede Stadt hat einen historischen Kern – und alles drumherum entwickelt sich dann wie die Schalen einer Zwiebel.“ Bis zu zwei Ordner mit Informationen zu jeder Stadt sammelte er, darin finden sich auch alte und neue Stadtpläne. Neuss spielt übrigens neben Düsseldorf, Duisburg und Mönchengladbach auch eine Rolle bei den Wimmelbildern. Denn dort in der Behindertenwerkstatt werden die Arbeiten verpackt und versendet.

Jacques Tilly und seine Stadtansicht von Mönchengladbach. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Die Bilder funktionieren durch die pointierte Illustration für sich, es sind nur kleine Textbanner, die Erläuterungen geben. „Nicht jeder weiß zum Beispiel, wer Lore Lorenz vom Kommödchen war, da gibt es dann ein Sätzchen zu.“ Die drei Stadtposter für das Verbreitungsgebiet der Rheinischen Post sind bereits erhältlich. Eins für Aachen ist wohl auch in Planung. Es gibt auch noch einige Großbilder, die signiert sind, im RP-Shop.

Hinter der „Jacques Tilly Edition“ steht der Essener Landauf-Landab-Verlag, der sich auf die Herausgabe von regionalen Produkten in NRW spezialisierte. „Komme morgen doch einfach vorbei“, hat Tilly geantwortet, als der Verlagschef ihn anrief.

Zu der Edition zählen übrigens auch drei sogenannte Bundles – in dem Fall sind das aus Naturstoff gefertigte Tüten mit Tilly-Illustration und verschiedenen Inhalten. Tassen, Notizblöcke, Magnete mit witzigen Düsseldorf-Motiven sind schon zu haben, die Mayersche Buchhandlung an der Königsallee etwa führt die Produkte.

„Nach diesen ganzen Projekten sehe ich mich auch ein ganz klein wenig als Heimatzeichner“, sagt Tilly. „Es ist eine Herausforderung, aber auch ein großes Vergnügen, die Stärken einer Stadt herauszufinden und in einem Wimmelbild zu verewigen.“