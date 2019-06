Düsseldorfer Satiriker : Jacques Tilly nimmt Hass-Attacken mit Humor

CC-Geschäftsführer Hans-Jürgen Tüllmann und Satiriker Jacques Tilly sitzen vor der Presse-Ausbeute von Tillys Brexit-Wagen. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Der Satiriker zeigte am Mittwoch, wie seine Karnevalsmottowagen auf der ganzen Welt wahrgenommen werden.

Als „widerwärtig“ wird er beschimpft, als „dämlicher Parasit“, „Idiot“ und „linker Faschist“, „pervers“, „Volksverhetzer“ und „Kommunistenschwein“. Der Shitstorm im Internet ist nichts für Zartbesaitete, eher was für kampferprobte Geister wie den Karnevalswagenbauer und Satiriker Jacques Tilly. Der nimmt die Hassattacken gelassen: „Ich sehe das alles mit Humor, grundsätzlich bin ich ja für Meinungsfreiheit“, sagte er am Mittwoch bei der Präsentation der medialen „Karnevals-Ausbeute“ in der Wagenbauhalle an der Merowinger Straße. Der Sprung ins Dunkle, was seine Arbeit ja jedes Jahr auf Neue sei, mache ihm keine Angst. „Die rote Linie ist aber die Gewalt oder Gewaltandrohung.“

Tillys politischer Mottowagen mit der Figur von der schwedischen Aktivistin Greta Thunberg. Foto: dpa/Marcel Kusch

Tillys Bilanz kann sich sehen lassen, die ganze Nacht ackerte er durch mit seinem Team, das aus zehn bis 20 Kreativen besteht, und klebte die Wände in einer großen Halle voll mit Artikeln, die er in wochenlanger Fleißarbeit aus dem Netz gefischt hat. Hunderte von Online-Berichten und Fotogalerien hängen dort und erzählen so die Geschichte von Tillys famosem internationalem Aufstieg.

Jacques Tilly mit der Teresa-May-Skulptur, die er den Brexit-Gegnern für eine Demo nach London brachte. Foto: Jacques Tilly Team

Erst 2014 begann er mit dem Zählen der Artikel (130 Stück waren das vor fünf Jahren erst), die von da an in allen Herren Länder erschienen. „Vor 2014 haben wir uns mit unseren Karnevalswagen eher innenpolitisch ausgetobt.“ Das ist jetzt vollkommen anders: Auf das Zehnfache, also auf 1300 Berichte, stieg die internationale Presseresonanz für die Session 2018/19 an. „Ein großer Erfolg ist das, wenn Bilder aufgegriffen und verstanden werden“, sagt Tilly.

Die Welt (genau genommen 95 Länder) schaut auf den Düsseldorfer Karneval mit den frechen Mottowagen vom Team Tilly, der Satiriker leiht und verkauft seine hochpolitischen Wagen aber auch ins Ausland. So sehen die Menschen von Amerika bis Katar, von Kenia bis Finnland, von Suriname bis Indonesien seine Ideen zur politischen Lage weltweit, die sich in seinen Augen in den vergangenen fünf Jahren dramatisch verschärft hat.

Die Hitliste führt klar sein Brexit-Wagen mit insgesamt 650 Publikationen an, der Greta-Thunberg-Wagen war 188 Mal Thema. Dem italienischen Politiker Salvini verpasste Tilly zwei Brüste, der polnische Politiker Kaczynski bekommt sein Fett ab und auch Geistliche. „Dass ich mal ein Milliardenpublikum erreichen würde, das hätte sich nie für möglich gehalten“, sagt Tilly fast verhalten – der Mann, den viele auch als wandelndes Alleinstellungsmerkmal des Düsseldorfer Karnevals sehen; selbst Köln hat keinen Tilly zu bieten. Die „New York Times“ schrieb 2016 über ihn und aktuell die „Financial Times“ – zwei Ritterschläge.