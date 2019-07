Kurz-Konzert in Düsseldorf : Italienische Momente mit Giovanni Zarrella

Düsseldorf Deutsche Klassiker auf Italienisch interpretiert – mit seinem neuen Album „La Vita è bella“ präsentiert Giovanni Zarrella die Sommerhits 2019. Im Zuge seiner Tour sorgte der Sänger auch in Düsseldorf für Interaktion mit singfreudigen Menschen.

Der in Köln lebende Sänger (und Gastronom) Giovanni Zarrella ist auf Tour mit seinen Sommerhits und macht auch Halt in den Breuninger-Stores. Am Freitag war Düsseldorf an der Reihe. Für sein neues Album „La Vita è bella“ interpretierte er deutsche Klassiker auf Italienisch.