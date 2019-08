Heimatverein in Düsseldorf : Innenminister Herbert Reul zu Gast bei den Jonges

Heimatverein in Düsseldorf

Herbert Reul (l.) mit Wolfgang Rolshoven in der Altstadt. Foto: Anne Orthen (ort)

Düsseldorf In den vergangenen Monaten waren bereits NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst, Finanzminister Lutz Lienenkämper und Heimatministerin Ina Scharrenbach bei den Jonges im Henkel-Saal. Jetzt begrüßte Baas Wolfgang Rolshoven den Innenminister Herbert Reul.

Die Düsseldorfer Jonges entwickeln sich allmählich zu einem hochpolitischen Club. Diesmal hatten sie Innenminister Herbert Reul zu einem Vortrag an ihrem Dienstag-Heimatabend eingeladen. Der erhielt viel Beifall und Zustimmung für seine Ausführungen – nicht nur, als er sich gleich zu Beginn seines Vortrages zum Thema „Sicherheit – die zentrale Zukunftsaufgabe“ für die Einladung bedankte. Der frühere Studienrat sprach auch über die Gründe, warum er Innenminister wurde. „Weil das Vertrauen in die staatlichen Organe vielfach verloren geht. Weil die Menschen sich oft nicht sicher fühlen und sagen: ,Der Staat kriegt da nichts mehr hin.’ Politiker müssen nicht nur reden, sondern beweisen, dass sie es können.“ Keiner erwarte allerdings, dass sie zaubern. Vieles brauche eben seine Zeit. Reul: „Wir erhöhen etwa die Zahl der Polizeibeamten. Aber die müssen ja erst einmal ihre Ausbildung machen. Was wir aber können, das ist die Zahl der Angestellten rasch erhöhen, um Polizisten zu entlasten. Warum muss ein Radarwagen von Polizisten bedient oder ein Schwertransporter von ihnen begleitet werden. Es gibt viele Beispiele, wie die 500 Angestellten, die wir jährlich einstellen, den Beamten die Verwaltungsarbeit abnehmen.“